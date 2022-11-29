В Алтайском крае установили предел роста платы за коммуналку

Губернатор Виктор Томенко указом установил предельные индексы платы за коммунальные услуги для жителей городов и сел Алтайского края.

Показатели будут действовать на протяжении года с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023, передает региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Таким образом, в регионе установили верхнюю планку роста платежа за коммунальные услуги. Если платеж превысит максимальный индекс, житель Алтайского края получит компенсацию из бюджета.

Для всех муниципалитетов Алтайского края, кроме ценовых зон, предельный индекс составит 10,3%. В Барнауле он будет 14,7%, а в Бийске — 11,4%.

В 2023 году в бюджете региона на эти цели выделили 500 млн рублей.

Справка Компенсацию получат все жители независимо от наличия льгот, количества жилых помещений и проживающих. Чтобы оформить и получить выплату, необходимо обратиться в администрацию района или города.

Ранее около 14 тыс. сибиряков остались без отопления и горячей воды в мороз.