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Жизнь

В Алтайском крае установится аномальная жара

С 6 по 11 июля в Алтайском крае установится аномально жаркая погода, сообщили в региональном главке МЧС. Температура поднимется выше +30 градусов.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

По данным синоптиков, особенно жарко будет в южных районах. 6 июля температура составит +31 градус.

В среднем по краю в этот период будет +25.+30 градусов, без осадков. Дождь начнется только 6 июля ночью по восточным районам, 7 июля днем и 8 июля ночью по отдельным районам.

МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных и степных пожаров.

Спасатели дали несколько советов, что нужно предпринять в жаркую погоду:

  • Позаботьтесь о своем здоровье, не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду и головной убор.
  • Если у человека случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда понадобятся даже искусственное дыхание и массаж сердца.
  • Не купайтесь в непредназначенных для купания, не проверенных специалистами ГИМС местах. Не злоупотребляйте спиртным. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра.
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