В Алтайском крае установится аномальная жара

С 6 по 11 июля в Алтайском крае установится аномально жаркая погода, сообщили в региональном главке МЧС. Температура поднимется выше +30 градусов.

По данным синоптиков, особенно жарко будет в южных районах. 6 июля температура составит +31 градус.

В среднем по краю в этот период будет +25.+30 градусов, без осадков. Дождь начнется только 6 июля ночью по восточным районам, 7 июля днем и 8 июля ночью по отдельным районам.

МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных и степных пожаров.

Спасатели дали несколько советов, что нужно предпринять в жаркую погоду: