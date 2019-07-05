В Алтайском крае установится аномальная жара

По данным синоптиков, особенно жарко будет в южных районах. 6 июля температура составит +31 градус.
В среднем по краю в этот период будет +25.+30 градусов, без осадков. Дождь начнется только 6 июля ночью по восточным районам, 7 июля днем и 8 июля ночью по отдельным районам.
МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных и степных пожаров.
Спасатели дали несколько советов, что нужно предпринять в жаркую погоду:
- Позаботьтесь о своем здоровье, не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду и головной убор.
- Если у человека случился тепловой удар, сразу же уложите его в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Иногда понадобятся даже искусственное дыхание и массаж сердца.
- Не купайтесь в непредназначенных для купания, не проверенных специалистами ГИМС местах. Не злоупотребляйте спиртным. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра.