В Алтайском крае установлен рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки, а смертность достигла 100 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, а умерли трое, причем двое из пациентов — именно от COVID-19. Такие данные распространил региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Ранее в регионе регистрировалось по 70−80 инфицированных в день. Таким образом, можно предположить, что регион выходит на пик заболеваемости коронавирусом.

Но самым неприятным итогом прошедшего дня стало то, что количество официально зарегистрированных смертей составляет теперь 100 человек. Из них 44- умерли от CОVID-19, 53 человека — от иных заболеваний, еще в трех случаях причины устанавливаются экспертизой.

Как всегда, лидером по приросту стал Барнаул. За сутки в нем зафиксированы 56 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в Алтайском крае теперь достигло 4414 человек. Выздоровели от болезни 3218 жителей края.

К 5 июля всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 212,8 тыс. человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 1508 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32,5 тыс. человек.