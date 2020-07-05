Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 июля 20°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае установлен рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки, а смертность достигла 100 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, а умерли трое, причем двое из пациентов — именно от COVID-19. Такие данные распространил региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Ранее в регионе регистрировалось по 70−80 инфицированных в день. Таким образом, можно предположить, что регион выходит на пик заболеваемости коронавирусом.

Но самым неприятным итогом прошедшего дня стало то, что количество официально зарегистрированных смертей составляет теперь 100 человек. Из них 44- умерли от CОVID-19, 53 человека — от иных заболеваний, еще в трех случаях причины устанавливаются экспертизой.

Как всегда, лидером по приросту стал Барнаул. За сутки в нем зафиксированы 56 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в Алтайском крае теперь достигло 4414 человек. Выздоровели от болезни 3218 жителей края.

К 5 июля всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 212,8 тыс. человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 1508 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32,5 тыс. человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость