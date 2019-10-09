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9 октября 11°C

В Алтайском крае установят особый противопожарный режим

С 10 октября в Алтайском крае будет действовать особый противопожарный режим из-за высокой опасности возгораний, связанных с сухой и жаркой погодой.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
altapress.ru

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В районах и городах при таких погодных условиях возможно увеличение количества бытовых пожаров, а также есть высокая вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров.

По данным управления по делам ГО и ЧС Барнаула, за девять месяцев в городе произошло 2,7 тыс. пожаров, в результате которых погиб 21 человек, 23 человека получили травмы.

При этом около 45% от общего числа пожаров вызваны неосторожным обращением с огнём, 30% - нарушением правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, 16% - нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, в 9% пожар связан с нарушениями при проведении газосварочных работ и прочими причинами.

Что нельзя делать в пожароопасный период (и не только)?

  • не сжигать мусор и сухую траву, а также пресекать подобные действия других лиц,
  • выезжая на отдых, не разводить костры,
  • не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей),
  • не допускать курения и применения открытого огня в подвалах, на чердаках, сараях и местах хранения горючего материала,
  • не позволять детям играть с огнем,
  • не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размерами не менее 0,5 на 0,7 метра (на полу из горючих материалов),
  • не разжигать печь бензином, керосином и другими горючими жидкостями, не сушите дрова, одежду и другие сгораемые материалы вблизи печи,
  • не использовать в качестве дымовых труб керамические, металлические и асбоцементные трубы, не допускайте перекала печи,
  • не допускать перегрузки электросети,
  • не отогревать перемерзшие трубопроводы открытым огнем.
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