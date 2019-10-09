В Алтайском крае установят особый противопожарный режим

С 10 октября в Алтайском крае будет действовать особый противопожарный режим из-за высокой опасности возгораний, связанных с сухой и жаркой погодой.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В районах и городах при таких погодных условиях возможно увеличение количества бытовых пожаров, а также есть высокая вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров.

По данным управления по делам ГО и ЧС Барнаула, за девять месяцев в городе произошло 2,7 тыс. пожаров, в результате которых погиб 21 человек, 23 человека получили травмы.

При этом около 45% от общего числа пожаров вызваны неосторожным обращением с огнём, 30% - нарушением правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, 16% - нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, в 9% пожар связан с нарушениями при проведении газосварочных работ и прочими причинами.

Что нельзя делать в пожароопасный период ( и не только)?