В Алтайском крае установят особый противопожарный режим

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В районах и городах при таких погодных условиях возможно увеличение количества бытовых пожаров, а также есть высокая вероятность возникновения лесных и ландшафтных пожаров.
По данным управления по делам ГО и ЧС Барнаула, за девять месяцев в городе произошло 2,7 тыс. пожаров, в результате которых погиб 21 человек, 23 человека получили травмы.
При этом около 45% от общего числа пожаров вызваны неосторожным обращением с огнём, 30% - нарушением правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, 16% - нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, в 9% пожар связан с нарушениями при проведении газосварочных работ и прочими причинами.
Что нельзя делать в пожароопасный период (и не только)?
- не сжигать мусор и сухую траву, а также пресекать подобные действия других лиц,
- выезжая на отдых, не разводить костры,
- не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей),
- не допускать курения и применения открытого огня в подвалах, на чердаках, сараях и местах хранения горючего материала,
- не позволять детям играть с огнем,
- не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размерами не менее 0,5 на 0,7 метра (на полу из горючих материалов),
- не разжигать печь бензином, керосином и другими горючими жидкостями, не сушите дрова, одежду и другие сгораемые материалы вблизи печи,
- не использовать в качестве дымовых труб керамические, металлические и асбоцементные трубы, не допускайте перекала печи,
- не допускать перегрузки электросети,
- не отогревать перемерзшие трубопроводы открытым огнем.