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Жизнь

В Алтайском крае утвердили новое почетное звание

Звание «Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края» утвердил глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства края.

Как на заводе "Рикон" делают сыр-косичку
Как на заводе "Рикон" делают сыр-косичку
Анна Зайкова

Новое почетное звание могут присвоить рабочим, технологам, логистам, инженерно-техническим и научным работникам организаций и индивидуальным предпринимателям пищевой и перерабатывающей промышленности за многолетний добросовестный труд и личные заслуги, а также за достижение высоких результатов в отрасли и экспортной деятельности.

Право на получение звания есть у тех, кто награжден региональными, ведомственными наградами, имеет поощрения губернатора или депутатов АКЗС.

Отраслевой стаж претендентов должен быть не менее 15 лет, на последнем месте работы — не менее пяти лет.

Звание может быть присвоено максимум пяти кандидатам в год.

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