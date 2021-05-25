В Алтайском крае утвердили новое почетное звание

Новое почетное звание могут присвоить рабочим, технологам, логистам, инженерно-техническим и научным работникам организаций и индивидуальным предпринимателям пищевой и перерабатывающей промышленности за многолетний добросовестный труд и личные заслуги, а также за достижение высоких результатов в отрасли и экспортной деятельности.

Право на получение звания есть у тех, кто награжден региональными, ведомственными наградами, имеет поощрения губернатора или депутатов АКЗС.

Отраслевой стаж претендентов должен быть не менее 15 лет, на последнем месте работы — не менее пяти лет.

Звание может быть присвоено максимум пяти кандидатам в год.