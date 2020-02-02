В Алтайском крае увеличили размеры пособий семьям с детьми

Рост коснулся выплат при рождении ребенка, единовременного и ежемесячного пособия по уходу за ребенком и других. Список опубликован на сайте министерства.
В феврале 2020 года произошла широкая индексация социальных выплат и пособий. Так, федеральные социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексировали на 3,1%, пишет ТАСС.
Повышение равно фактическому уровню официальной инфляции по итогам 2019 года. «Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан», — сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
Полный список соцвыплат и порядок их индексации можно посмотреть в соответствующем федеральном законе № 444-ФЗ. Речь идет о суммах, которые выплачиваются ежемесячно за счет средств федерального бюджета.