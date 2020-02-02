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Жизнь

В Алтайском крае увеличили размеры пособий семьям с детьми

С 1 февраля в Алтайском крае увеличились некоторые пособия для семей с детьми. Коэффициент — 1,030, сообщили в алтайском Министерстве соцзащиты.

Игры. Ребенок.
Игры. Ребенок.
СС0

Рост коснулся выплат при рождении ребенка, единовременного и ежемесячного пособия по уходу за ребенком и других. Список опубликован на сайте министерства.

В феврале 2020 года произошла широкая индексация социальных выплат и пособий. Так, федеральные социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексировали на 3,1%, пишет ТАСС.

Повышение равно фактическому уровню официальной инфляции по итогам 2019 года. «Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан», — сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Полный список соцвыплат и порядок их индексации можно посмотреть в соответствующем федеральном законе № 444-ФЗ. Речь идет о суммах, которые выплачиваются ежемесячно за счет средств федерального бюджета.

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