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18 мая 16°C

В Алтайском крае увеличивается активность клещей. Что в этом случае делать?

С начала марта нынешнего года было зафиксировано более 3 тысяч случаев укуса клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, в нынешнем году этот показатель вырос и превысил средний за последние пять лет.

Клещ.
Клещ.
СС0

В нынешнем году более 1 тысячи пострадавших — это дети до 14 лет. Всем им введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

В регионе зарегистрировано 96 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе 29 — у детей.

Осторожно! Клещи!
Осторожно! Клещи!
Анна Зайкова, altapress.ru.

Также с конца марта выявлено 9 случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом. Опасное заболевание также нашли у одного ребенка.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что тяжелых случаев болезней не зарегистрировано.

На сегодняшний день в Алтайском крае от клещей обработано 1,3 тыс га территорий. Всего подобные работы запланированы на площади в 2 тыс га -это территории загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций.

Профессиональная акарицидная обработка территорий: клещам не выжить!
Профессиональная акарицидная обработка территорий: клещам не выжить!
архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Пик активности клещей в нашем регионе продлиться до июня.

Как себя защитить от укусов?

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в период высокой активности клещей при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики.

Необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду: заправлять брюки в сапоги, а рубашку — в брюки. Манжеты рукавов и воротник должны плотно прилегать к телу.

Средства от клещей.
Средства от клещей.
rospotrebnadzor.ru

На одежду можно наносить репелленты. Применение препаратов «Рефтамид таежный», «Москитол — антиклещ», «Пикник — антиклещ», «Дэта», «Претикс», «КРА — рен», «Дэфи — тайга» и других существенно снижают риск присасывания клещей.

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