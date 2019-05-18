В Алтайском крае увеличивается активность клещей. Что в этом случае делать?

В нынешнем году более 1 тысячи пострадавших — это дети до 14 лет. Всем им введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.
В регионе зарегистрировано 96 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе 29 — у детей.
Также с конца марта выявлено 9 случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом. Опасное заболевание также нашли у одного ребенка.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что тяжелых случаев болезней не зарегистрировано.
На сегодняшний день в Алтайском крае от клещей обработано 1,3 тыс га территорий. Всего подобные работы запланированы на площади в 2 тыс га -это территории загородных оздоровительных учреждений, санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций.
Пик активности клещей в нашем регионе продлиться до июня.
Как себя защитить от укусов?
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в период высокой активности клещей при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики.
Необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду: заправлять брюки в сапоги, а рубашку — в брюки. Манжеты рукавов и воротник должны плотно прилегать к телу.
На одежду можно наносить репелленты. Применение препаратов «Рефтамид таежный», «Москитол — антиклещ», «Пикник — антиклещ», «Дэта», «Претикс», «КРА — рен», «Дэфи — тайга» и других существенно снижают риск присасывания клещей.