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Жизнь

В Алтайском крае уже более 1,7 тыс. детей заболели коронавирусом

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 233 новых случая заболевания COVID-19, сообщили 20 ноября в оперативном штабе.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 574 пациента, из них 152 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Минздрав края развернул 5 913 коек, свободными остаются 1 567.

Всего с начала пандемии в крае заразились коронавирусом 23 853 человека, в том числе 1 702 ребенка.

Выздоровели всего 20 460 (+299 за сутки) человек. Умерло 1 008 (+8 за стуки) человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 76,
  • Бийск — 25,
  • Рубцовск — 15,
  • Заринск — 10,
  • Новоалтайск — 9,
  • Яровое — 8,
  • Алейск, Славгород — по 6 заболевших,
  • Благовещенский, Михайловский, Панкрушихинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевской, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Рубцовский, Солонешенский, Угловский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, ЗАТО Сибирский, Калманский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Немецкий национальный район, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солтонский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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