В Алтайском крае уже более 1,7 тыс. детей заболели коронавирусом

В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 574 пациента, из них 152 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Минздрав края развернул 5 913 коек, свободными остаются 1 567.
Всего с начала пандемии в крае заразились коронавирусом 23 853 человека, в том числе 1 702 ребенка.
Выздоровели всего 20 460 (+299 за сутки) человек. Умерло 1 008 (+8 за стуки) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 76,
- Бийск — 25,
- Рубцовск — 15,
- Заринск — 10,
- Новоалтайск — 9,
- Яровое — 8,
- Алейск, Славгород — по 6 заболевших,
- Благовещенский, Михайловский, Панкрушихинский, Тальменский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевской, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Рубцовский, Солонешенский, Угловский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, ЗАТО Сибирский, Калманский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Немецкий национальный район, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Советский, Солтонский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.