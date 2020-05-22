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22 мая
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Жизнь

В Алтайском крае ужесточают коронавирусный режим

в Алтайском крае зафиксирован высокий показатель заболеваемости: за минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 1185 человек, в их числе 144 ребенка — до 17 лет включительно. В связи с этим противовирусный режим в регионе ужесточается.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, в регионе возникло 159 домашних очага заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек. Кроме того, высокие темпы распространения инфекции связаны с несоблюдением профилактических мер на предприятиях, в организациях и учреждениях.

За текущую неделю составлено 8 протоколов и 16 находятся в работе — за нарушение режима. Штраф для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

«Уже к самым жестким мерам прибегаем, потому что у нас есть на то основания», — отметила Ирина Пащенко. По ее словам, в числе основных нарушений — несоблюдение масочного режима, отсутствие входного контроля, в частности, термометрии, также не соблюдается социальная дистанция и нарушается дезинфекционный режим.

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