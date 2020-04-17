В Алтайском крае в канун Пасхи запретили посещение церквей. В богослужении можно поучаствовать онлайн

Решение о запрете посещения верующими массовых мероприятий на Пасху приняли власти Алтайского края в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что аналогичные шаги для противодействия распространению коронавирусной инфекции приняты и в других регионах Сибирского федерального округа.

В Алтайском крае данная мера изначально была санкционирована постановлением главного санитарного врача региона Ириной Пащенко. Этим документом религиозным организациям предписано не допускать очного присутствия граждан во время проведения праздничных церемоний.

Кроме того, меры безопасности, ограничивающие очное участие жителей региона в предстоящих Пасхальных богослужениях, утверждены и новым указом губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В Алтайском крае в канун Пасхи запретили посещение церквей. Анна Зайкова

Глава региона, высказываясь о вынужденных ограничениях, подчеркнул, что непростая эпидемиологическая ситуация, несмотря ни на что, не должна омрачить самый светлый христианский праздник.

«Принимаемые меры вынужденные, они направлены на защиту наших граждан. Но Светлое Христово Воскресение у нас никто не отнимет, давайте проведём его в узком семейном кругу, а Пасхальное богослужение посмотрим на нашем краевом телеканале в прямом эфире», — заявил Виктор Томенко.

Очевидно, что на фоне увеличения количества лабораторно подтверждённых случаев коронавируса, массовые скопления верующих приведут к дополнительному риску распространения инфекции на территории Алтайского края.

В Алтайском крае в канун Пасхи запретили посещение церквей. Анна Зайкова

Следует напомнить и то, что еще 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя обратился к верующим с призывом воздержаться от посещения церквей.

С таким же призывом выступил и митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий, который также обратился к прихожанам, подчеркнув, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции молиться в эти дни можно вне храма.

В этом контексте для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям им рекомендовано использовать онлайн-трансляции, телевизионные сети и другие виды дистанционного общения.

В Алтайском крае в канун Пасхи запретили посещение церквей. Анна Зайкова

Например, телеканал «Катунь 24» будет вести прямую трансляцию Пасхального богослужения из церкви Святителя Дмитрия Ростовского. Служба начнется с 23:30 и продлится до 02:30.

Федеральный телеканал ОТР предоставил краевой телекомпании «Катунь 24» дополнительное временное «окно» для эфира. Пасхальная служба будет доступна для просмотра всем жителям края, принимающим сигнал первого мультиплекса.

Сегодня в Алтайском крае действуют около 30 различных религиозных концессий и объединений. Постановление санитарной службы относится не только к исповедующим христианство.

В Алтайском крае в канун Пасхи запретили посещение церквей. Анна Зайкова

Что касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Алтайском крае, то по данным на 17 апреля, в регионе зарегистрировано 53 случая заболевания. Из числа заболевших 37 человек — жители Барнаула, 16 — жители других городов и районов.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе онлайн-конференции рассказал, при каких обстоятельствах в регионе могут ужесточить ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, ограничения могут усилить в случае, если инфекция будет распространяться более быстрыми темпами.

В то же время губернатор подчеркнул, что сегодня в Алтайском крае нет неуправляемых процессов по распространению коронавируса.