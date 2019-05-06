Валерий Савин,
директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании «Алтайлес»:
Участников акции ждет подробный инструктаж по укоренению деревьев. Сеянцы сосны, главной породы в алтайских борах, выращены в лесных питомниках. Правила посадки несложные, справиться может даже ребенок. Главное — не подсушить корневую систему и хорошо полить лунку. В дальнейшем лесоводы будут ухаживать за рукотворным бором, охраняя его от пожаров и дополняя посадки новыми деревцами.
Всего в Алтайском крае в рамках акции «Лес Победы» высадят более 50 тысяч деревьев. Сеянцы выращены в лесных питомниках и предоставляются бесплатно. Самые массовые акции проходят в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. Победные леса высаживают в городах и селах, где представлены предприятия компании «Алтайлес».
Видео: как правильно посадить сеянец сосны за полторы минуты