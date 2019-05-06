В регионе завершается акция «Лес Победы». Сегодня, 6 мая, желающие почтить память воинов-освободителей и тружеников тыла могут принять участие в создании участка леса в пригороде Камня-на-Оби в 14.00. Здесь посадят 5 тысяч молодых деревьев. Завтра, 7 мая, акция пройдет недалеко от села Бобровки Первомайского района. Начало в 10.30. Лесоводы приготовили 1 тысячу сосен.

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству лесной холдинговой компании «Алтайлес»:

Участников акции ждет подробный инструктаж по укоренению деревьев. Сеянцы сосны, главной породы в алтайских борах, выращены в лесных питомниках. Правила посадки несложные, справиться может даже ребенок. Главное — не подсушить корневую систему и хорошо полить лунку. В дальнейшем лесоводы будут ухаживать за рукотворным бором, охраняя его от пожаров и дополняя посадки новыми деревцами.

Всего в Алтайском крае в рамках акции «Лес Победы» высадят более 50 тысяч деревьев. Сеянцы выращены в лесных питомниках и предоставляются бесплатно. Самые массовые акции проходят в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. Победные леса высаживают в городах и селах, где представлены предприятия компании «Алтайлес».

В Алтайском крае завершается акция «Лес Победы». Фото: ЛХК «Алтайлес». В Алтайском крае завершается акция «Лес Победы». Фото: ЛХК «Алтайлес». В Алтайском крае завершается акция «Лес Победы». Фото: ЛХК «Алтайлес». В Алтайском крае завершается акция «Лес Победы». Фото: ЛХК «Алтайлес»

Видео: как правильно посадить сеянец сосны за полторы минуты