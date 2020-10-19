В Алтайском крае выхаживают раненого тундрового лебедя

В Усть-Калманском районе рядом с селом Кабаново нашли раненого лебедя. Он уже находится в клинике «Ноев Ковчег» в Барнауле, где ветеринары выхаживают птицу, пишут «Вести Алтай».

Лебедь пострадал от дроби охотника. У птицы серьезное ранение крыла, летать он больше не сможет, полагают врачи. Малый или тундровый лебедь находится в Красной книге Алтайского края. В регионе птицы бывают только пролетом — весной и осенью.

Не все охотники знают, что этого лебедя стрелять нельзя. Он летит тогда же, когда начинается пролёт северных гусей.

«Кто-то невольно становится браконьером, потому что сейчас у нас никакой охотминимум не сдают, никто не проверяет, знают ли охотники на какие виды можно охотиться, а на какие нельзя», — прокомментировал орнитолог Алексей Эбель.

В конце сентября в Угловском районе нашли подстреленного кудрявого пеликана, занесенного в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что на озеро Займище в Шипуновском районе прилетели лебеди. Это произошло спустя год после того, как водоему присвоили статус особо охраняемой природной территории.