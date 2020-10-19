Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае выхаживают раненого тундрового лебедя

В Усть-Калманском районе рядом с селом Кабаново нашли раненого лебедя. Он уже находится в клинике «Ноев Ковчег» в Барнауле, где ветеринары выхаживают птицу, пишут «Вести Алтай».

Малый лебедь в Усть-Калманском районе.
Малый лебедь в Усть-Калманском районе.
Алексей Эбель

Лебедь пострадал от дроби охотника. У птицы серьезное ранение крыла, летать он больше не сможет, полагают врачи. Малый или тундровый лебедь находится в Красной книге Алтайского края. В регионе птицы бывают только пролетом — весной и осенью.

Не все охотники знают, что этого лебедя стрелять нельзя. Он летит тогда же, когда начинается пролёт северных гусей.

«Кто-то невольно становится браконьером, потому что сейчас у нас никакой охотминимум не сдают, никто не проверяет, знают ли охотники на какие виды можно охотиться, а на какие нельзя», — прокомментировал орнитолог Алексей Эбель.

В конце сентября в Угловском районе нашли подстреленного кудрявого пеликана, занесенного в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что на озеро Займище в Шипуновском районе прилетели лебеди. Это произошло спустя год после того, как водоему присвоили статус особо охраняемой природной территории.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость