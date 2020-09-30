В Алтайском крае лебеди вернулись на озеро после того, как его стало охранять государство

Только старожилы помнили, что на Займище когда-то были лебеди. Остальные местные жители считали это легендой.

С инициативой присвоить озеру статус памятника природы выступили юные исследователи экологической группы «Друзья природы» при поддержке проекта «Усынови заказник», клуба «AltaiNature» и других экологов.

«Всего за год существования памятника природы лебеди вернулись! Представляете?! У меня лично вообще восторг! А ещё это показатель того, что если человек не тревожит природу, то она потихонечку возвращает всё на места, как и должно быть. Сделали памятник природы, сразу не стало охотников на озере, и сразу возвратились эти птицы. Заповедность работает!» — рассказала координатор проекта «Усынови заказник» Людмила Пожидаева.