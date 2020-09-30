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Жизнь

В Алтайском крае лебеди вернулись на озеро после того, как его стало охранять государство

На озеро Займище в Шипуновском районе прилетели лебеди. Это произошло спустя год после того, как водоему присвоили статус особо охраняемой природной территории, сообщили в минприроды Алтайского края.

Лебеди в Шипуновском районе.
Лебеди в Шипуновском районе.
Максим Воробьев / altaipriroda.ru

Только старожилы помнили, что на Займище когда-то были лебеди. Остальные местные жители считали это легендой.

Лебеди в Шипуновском районе.
Лебеди в Шипуновском районе.
Максим Воробьев / altaipriroda.ru

С инициативой присвоить озеру статус памятника природы выступили юные исследователи экологической группы «Друзья природы» при поддержке проекта «Усынови заказник», клуба «AltaiNature» и других экологов.

«Всего за год существования памятника природы лебеди вернулись! Представляете?! У меня лично вообще восторг! А ещё это показатель того, что если человек не тревожит природу, то она потихонечку возвращает всё на места, как и должно быть. Сделали памятник природы, сразу не стало охотников на озере, и сразу возвратились эти птицы. Заповедность работает!» — рассказала координатор проекта «Усынови заказник» Людмила Пожидаева.

На озере поселилась стая из восьми птиц. Они держатся неподалеку от берега.

Ранее сообщалось, что нетронутые места нереста хариуса и тайменя на Алтае планируют сделать заповедными.

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