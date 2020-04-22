Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 апреля 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае вылечили от коронавируса 13 человек

В Алтайском крае увеличилось число переболевших коронавирусом. Теперь в регионе 13 человек, которые получили необходимое лечение и выписаны из стационаров с отрицательными тестами на Covid-19.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Из медицинских учреждений выписаны еще четверо переболевших коронавирусом, сообщил 22 апреля оперативный штаб. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.

В стационарах Городских больниц № 5 и № 11 Барнаула, Центра охраны материнства и детства, Городской больнице № 2 Бийска и Рубцовской ЦРБ продолжают лечение 123 человека, из них 12 детей.

Общее количество заболевших составило 136 человек.

По данным на 22 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 15 698 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 442 человека (в том числе 23 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 6371 человек.

Всего в России по данным опрештаба на 21 апреля 52 763 случая заражения, 3 873 выздоровело, 456 скончались.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость