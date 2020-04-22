В Алтайском крае вылечили от коронавируса 13 человек

В Алтайском крае увеличилось число переболевших коронавирусом. Теперь в регионе 13 человек, которые получили необходимое лечение и выписаны из стационаров с отрицательными тестами на Covid-19.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

Из медицинских учреждений выписаны еще четверо переболевших коронавирусом, сообщил 22 апреля оперативный штаб. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.

В стационарах Городских больниц № 5 и № 11 Барнаула, Центра охраны материнства и детства, Городской больнице № 2 Бийска и Рубцовской ЦРБ продолжают лечение 123 человека, из них 12 детей.

Общее количество заболевших составило 136 человек.

По данным на 22 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 15 698 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 442 человека (в том числе 23 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 6371 человек.

Всего в России по данным опрештаба на 21 апреля 52 763 случая заражения, 3 873 выздоровело, 456 скончались.