Круглоголовые и безобидные. В Алтайском крае выпустили на волю краснокнижных ящериц

Интродукция, то есть переселение какого-либо вида животных или растений в новые для него места обитания, состоялась 25 августа в Павловском районе. 10 особей такырной круглоголовки теперь буду жить недалеко от Барнаула. В планах — реинтродукция десяти молодых ящериц в Угловском районе. Это произойдет уже на этой неделе. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского госуниверситета.

Такырная круглоголовка — вид ящериц, занесенных в «Красную книгу России». Животное сильно отличается от привычных жителям Алтайского края ящериц. Голова такырной круглоголовки плоская и довольно широкая. У вида преобладает серый окрас, но бывают и особи с пестрыми вкраплениями, а также своеобразным подхвостьем у самцов.

Ученые отмечают, что это безобидная ящерица, у которой в дикой природе хватает врагов. Выпущенные в природу особи сейчас должны обжиться и приготовиться к зимней спячке.

Реализацией проекта по реинтродукции животных занимается выпускник АлтГУ, биолог-герпетолог Николай Крымов совместно с завлабораторией «Музей природы» Зоологического центра ИББ АлтГУ Виктором Петровым.

Как отмечается на сайте АлтГУ, биолог-герпетолог уже более тридцати лет занимается разведением рептилий, отдавая предпочтение редким видам пресмыкающихся.

Николай Крымов отметил: «В моей коллекции в основном эндемики Австралии и Новой Зеландии, преимущественно это гекконы. Могу сказать, что у меня одна из лучших в России коллекций данных рептилий. Хотя я занимаюсь и другими видами, в том числе обитающими на территории Алтайского края».

Николай Крымов и Виктор Петров. Пресс-служба АлтГУ.

Два с половиной года назад ученый совместно с Виктором Петровым написали программу по сохранению и разведению такырной круглоголовки. Проект был одобрен соответствующими административными органами, которые дали разрешение на отлов и содержание ящериц.

«За время реализации программы мы получили два потомства и теперь готовы к выпуску молодых особей в дикую природу. В соответствии с разрешительными документами, поступившими из Москвы, на этой неделе мы совершим реинтродукцию и интродукцию круглоголовки, то есть выпустим ящериц на территорию, где они ранее обитали, и на новое для них место жительства соответственно», — рассказал биолог-герпетолог.

Такырная круглоголовка , занесенная в «Красную книгу». Пресс-служба АлтГУ.

Николай Георгиевич также рассказал, что на инкубацию круглоголовки в его питомнике потребовался всего месяц, в то время, как в живой природе от кладки яиц этого вида ящериц, до появления выводка проходит не менее двух месяцев. Кстати, в России это первый и пока единственный случай выпуска рептилий в живую природу частным заводчиком.