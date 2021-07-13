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Жизнь

В Алтайском крае выросла смертность

В Алтайском крае за январь-май 2021 года снизилась рождаемость и увеличилась смертность, следует из опубликованных Росстатом данных.

Новоалтайская городская больница.
Новоалтайская городская больница.
Дмитрий Лямзин.

За пять месяцев в регионе родилось 7 565 детей, что на 458 меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Число умерших увеличилось за этот период почти на три тысячи человек и составило 15 836 человек (в январе-мае 2020 года — 13 126 человек).

Итого естественная убыль населения в Алтайском крае составила 8 271 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5 103 человека.

Что касается браков, то в январе-мае 2021 года в крае появилось на 994 семьи больше (3 644), чем в том же периоде прошлого года (2 650).

Увеличилось и число разводов — их стало на 841 больше (3 923) чем в январе-мае 2020 года (3082).

Росстат также сообщил, что в мае по стране число смертей непосредственно от COVID-19 уменьшилось по сравнению с апрелем на 7,7%.

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