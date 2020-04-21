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В Алтайском крае высадят более 1 млн деревьев в память о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны

#садпамяти #леспобеды

Холдинговая компания «Алтайлес» поддерживает международную акцию «Сад памяти», в рамках которой в России организуют посадки деревьев в память о 27 миллионах воинов, погибших в годы войны.

Сад Памяти
Сад Памяти
Пресс-служба холдинга «Алтайлес»

В Алтайском крае «Сад Памяти» пройдет в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. Посадят деревья сотрудники холдинговой компании с представителями организаций-партнеров. Массовых акций с участием общественности и ветеранов не будет.

Для представителей администраций городов, районов и сел будут безвозмездно предоставлены 300 тысяч сеянцев сосны для озеленения населенных пунктов. Заявку нужно сделать до 30 апреля включительно по тел. 8 961 983 23 77.

Кроме того, из-за отмены массовых мероприятий холдинг «Алтайлес» посвящает все деревья, высаживаемые весной в ленточных и приобских борах, 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это 1 млн сосен и лиственниц, выращенных в собственных питомниках компании. Двухлетние деревья высадят на площади 218 гектаров.

Таким образом, в рамках весенних акций и работ по созданию лесов в Алтайском крае появится 1 млн 300 тысяч новых деревьев.

Несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий, жители региона могут присоединится к акции в онлайн формате. Для этого на электронную почту konkurs@altailes.com нужно прислать историю о вашем родственнике-фронтовике или труженике тыла, сопроводить историю фотографией. В течение года холдинг «Алтайлес» установит памятные таблички с именами земляков рядом с участками, где в прошлые годы заложены «Леса Победы». Это пригород Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби. В 2021 году в этих местах пройдут традиционные посадки деревьев с участием всех желающих.

Нас поддержали:

  • Союз журналистов Алтайского края
  • Отделение Русского географического общества в Алтайском крае

ВНИМАНИЕ! Акции проводятся без привлечения широкой общественности, детей, ветеранов. Посадка деревьев осуществляется ТОЛЬКО силами сотрудников холдинга «Алтайлес» и организаций-партнеров акций в количестве не более 6 человек с соблюдением мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Администрации городов, районов и сел самостоятельно организуют мероприятия по озеленению населенных пунктов с соблюдением мер предосторожности.

Информация на нашем сайте: www.altailes.com

В Инстаграм: @altailes_official

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