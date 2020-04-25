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Жизнь

В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса

В Алтайском крае подтвтерждены еще 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших теперь составляет 215 человек, среди них 14 детей. Об этом сообщает краевой штаб противодействия Covid-19.

Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин

Значительный рост произошел после того, как коронавирус подтвердился у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника. Таким образом Змеиногорский район вышел в лидеры в крае по числу зарегистрированных больных — 89.

Кроме того, пять новых случаев зафиксированы в Бийске, 4 — в Барнауле, 2 — в Камне-на-Оби.

Впервые COVID-19 выявлен у жителя Михайловского района.

24 апреля в Алтайском крае был зарегистрирован первый летальный случай пациента с коронавирусной инфекцией. Это мужчина из Первомайского района 57 лет. Заболевание сопровождалось наличием тяжелой хронической патологии почек, проведением заместительной почечной терапии, пневмонией).

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 20 тыс. человек. Продолжают находиться под меднаблюдением 1317 человек, снято с меднаблюдения 6923 человека.

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