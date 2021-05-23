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Жизнь

В Алтайском крае от Covid-19 вылечились 50 человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 пациентов, восемь скончались, передает краевой оперштаб.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51159 человек, в том числе 3 475 ребенка. Всего выздоровело 46 099 человек, 3 160 — умерли.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 553 человека. Еще 168 пациента лежат в больнице с вирусной пневманией. Количество тяжелобольных — 153, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 60.

137 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся на дому.

Количество новых случаев

  • Барнаул — 28,
  • Рубцовск — 6,
  • Бийск — 5,
  • Новоалтайск — 4,
  • Камень — на — Оби, Локтевский, Алтайский, Поспелихинский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Бийский, Благовещенский, Заринский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Количество привитых

Всего в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против коронавируса.

На утро 23 мая в регионе вакцину получили 232 593 человек: из них 44 405 пациента получили первую дозу, а 188 188 привиты полностью.

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