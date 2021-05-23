В Алтайском крае от Covid-19 вылечились 50 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51159 человек, в том числе 3 475 ребенка. Всего выздоровело 46 099 человек, 3 160 — умерли.
На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 553 человека. Еще 168 пациента лежат в больнице с вирусной пневманией. Количество тяжелобольных — 153, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 60.
137 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся на дому.
Количество новых случаев
- Барнаул — 28,
- Рубцовск — 6,
- Бийск — 5,
- Новоалтайск — 4,
- Камень — на — Оби, Локтевский, Алтайский, Поспелихинский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Бийский, Благовещенский, Заринский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Количество привитых
Всего в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против коронавируса.
На утро 23 мая в регионе вакцину получили 232 593 человек: из них 44 405 пациента получили первую дозу, а 188 188 привиты полностью.