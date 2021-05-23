В Алтайском крае от Covid-19 вылечились 50 человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 пациентов, восемь скончались, передает краевой оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51159 человек, в том числе 3 475 ребенка. Всего выздоровело 46 099 человек, 3 160 — умерли.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 553 человека. Еще 168 пациента лежат в больнице с вирусной пневманией. Количество тяжелобольных — 153, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 60.

137 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся на дому.

Количество новых случаев

Барнаул — 28,

Рубцовск — 6,

Бийск — 5,

Новоалтайск — 4,

Камень — на — Оби , Локтевский , Алтайский , Поспелихинский , Целинный районы — по 2 заболевших,

Локтевский Алтайский Поспелихинский Целинный районы — по 2 заболевших, Заринск , Бийский , Благовещенский , Заринский , Курьинский , Ребрихинский , Родинский , Табунский , Шелаболихинский , Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Коронавирус. CC0

Количество привитых

Всего в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против коронавируса.

На утро 23 мая в регионе вакцину получили 232 593 человек: из них 44 405 пациента получили первую дозу, а 188 188 привиты полностью.