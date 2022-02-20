В Алтайском крае внезапно появилась новая птичка

В Алтайском крае в Тигирекском заповеднике обнаружили краснокрылого стенолаза — это новый для региона вид птицы, сообщили на сайте особо охраняемых природных территорий.

Птицу на известняковых скалах недалеко от поселка Тигирек обнаружила постоянный волонтер заповедника Светлана Агафонова.

«Каждый раз, проходя мимо этих отвесных скал, казалось, что здесь непременно должна быть эта птица. Так оно и оказалось. Стенолаз появился внезапно. Тщательно обследовал трещины и углубления в скале, ведь там находилась его пища — зимующие насекомые, которых легко вынимал своим длинным и тонким клювом. Подолгу залетал в небольшие пещерки. Он не спешил улетать, только тщательно обследовав выход скал напротив меня в течение 10−15 минут, полетел дальше. Но сфотографировать птицу было сложно, двигалась она очень быстро», — рассказала магистрант АлтГУ Светлана.

Вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель подчеркнул, что это первая задокументированная встреча стенолаза в Алтайском крае.

Он пояснил, что ранее было лишь устное сообщение о встрече птицы в Советском районе на горе Бабырган.

«Вид считается редким для Республики Алтай, где есть его единичные встречи, и все они на достаточном удалении от Алтайского края. Но, вероятно, редкость наблюдений связана и с тем, что вид придерживается специфичных мест обитания — скальных обрывов в горных районах от Пиренеев до горных массивов на юго-востоке Китая. В России — самая северная часть ареала. Кроме Республики Алтай, встречается на Кавказе и в Крыму. Встреча в Тигиреке — самая северная для территории России», — отметил Эбель.

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