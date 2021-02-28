В Алтайском крае вновь будут работать детские лагеря. Как туда попасть?

2 С кем и как проконсультироваться?

Проконсультироваться о получении путевки можно в муниципальных органах управления образованием, образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей.

Также в Алтайском крае откроют горячие линии. В будни с 9 до 17 часов можно будет обратиться по телефону (3852) 20−16−33, с 17 до 21 часа — по номеру 8−961−983−99−20. В выходные и праздничные дни вопросы принимают на электронную почту zayavka22@22edu.ru.