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Жизнь

В Алтайском крае вновь будут работать детские лагеря. Как туда попасть?

1 марта стартует заявочная кампания на софинансирование путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Напомним, в прошлом году из-за пандемии детские лагеря практически не работали.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
Михаил Хаустов
1 Как подать заявку?

Подать документы можно будет через портал zayavka22.ru. В реестр включены 54 загородных лагеря, базы отдыха и санаторно-оздоровительных учреждения.

2 С кем и как проконсультироваться?

Проконсультироваться о получении путевки можно в муниципальных органах управления образованием, образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей.

Также в Алтайском крае откроют горячие линии. В будни с 9 до 17 часов можно будет обратиться по телефону (3852) 20−16−33, с 17 до 21 часа — по номеру 8−961−983−99−20. В выходные и праздничные дни вопросы принимают на электронную почту zayavka22@22edu.ru.

3 Чего ожидать от сезона?

По данным Министерства образования и науки Алтайского края, в этом году на софинансирование стоимости путевок из регионального бюджета выделено более 164 млн рублей.

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