Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае вновь начнется сильный ветер

29 марта может стать последним погожим днем первого весеннего месяца. Уже завтра погода в регионе испортится, начнутся сильные ветра.

Ветер. Зима.
Ветер. Зима.
СС0

Усиление ветра до 15−18 м/с ожидается 30 марта и 03 апреля. В эти же дни в крае могут пройти слабые осадки в виде дождя.

Преобладающая ночная температура воздуха −2…+4˚С, дневная +7…+12˚С.

Из-за усилений ветра и гололедицы на алтайских дорогах сохраняется риск возникновения ДТП.

Панкрушиха, Хабары, Кулунда. Снег, ветер.
Панкрушиха, Хабары, Кулунда. Снег, ветер.

Наиболее высока вероятность аварий на автотрассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул — Рубцовск — государственная граница с Республикой Казахстан), К-06 Бийск — Белокуриха, а также на автодорогах г. Заринска, а также Первомайского, Мамонтовского, Кулундинского районов.

МЧС просит водителей быть внимательными.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость