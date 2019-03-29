В Алтайском крае вновь начнется сильный ветер

Усиление ветра до 15−18 м/с ожидается 30 марта и 03 апреля. В эти же дни в крае могут пройти слабые осадки в виде дождя.
Преобладающая ночная температура воздуха −2…+4˚С, дневная +7…+12˚С.
Из-за усилений ветра и гололедицы на алтайских дорогах сохраняется риск возникновения ДТП.
Наиболее высока вероятность аварий на автотрассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул — Рубцовск — государственная граница с Республикой Казахстан), К-06 Бийск — Белокуриха, а также на автодорогах г. Заринска, а также Первомайского, Мамонтовского, Кулундинского районов.
МЧС просит водителей быть внимательными.