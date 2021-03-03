В Алтайском крае вновь перекроют ключевую автомагистраль

4 марта в связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:



— с 20.40 до 23.00 на автодороге «н.п. Украинский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — а/д „Подъезд к с. Косиха“ — н.п. Косиха»;



— с 20.40 до 23.00 минут на автодороге «а/д Косиха-Плотниково — а/д „Подъезд к с. Косиха“ — н.п. Косиха».



Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.