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3 марта
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Жизнь

В Алтайском крае вновь перекроют ключевую автомагистраль

Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта.

Сотрудник ДПС, перекрытие дороги.
Сотрудник ДПС, перекрытие дороги.
altapress.ru

4 марта в связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

— с 20.40 до 23.00 на автодороге «н.п. Украинский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — а/д „Подъезд к с. Косиха“ — н.п. Косиха»;

— с 20.40 до 23.00 минут на автодороге «а/д Косиха-Плотниково — а/д „Подъезд к с. Косиха“ — н.п. Косиха».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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