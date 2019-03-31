В Алтайском крае воспитанники детских домов получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Бийска провела проверку по обращению пяти местных жителей, отнесенных к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Молодые люди в несовершеннолетнем возрасте по различным обстоятельствам остались без попечения родителей и были переданы под опеку государства в детские дома.

В собственности заявителей не имелось жилых помещений, в 2012—2013 годах они были включены в списки лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Поскольку после окончания сиротами учебных заведений их жилищный вопрос не решался, они вынужденно проживали в арендованном жилье.

Прокурор Бийска направил в суд пять исковых заявлений в Железнодорожный районный суд Барнаула о том, что необходимо обязать краевое учреждение ЖКХ обеспечить сирот жильем. В настоящее время бывшим воспитанникам детского дома предоставлены пять благоустроенных квартир в Бийске.