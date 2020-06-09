В Алтайском крае возбудили первое дело по крупному молочному сговору

Алтайские антимонопольщики возбудили дело по итогам проверок жалоб фермеров из Курьинского района, который сообщили о занижении закупочных цен на сырое молоко. В ведомстве рассказали, что в действиях трех сборщиков молока усматриваются признаки нарушения закона.

Так, с января по май 2020 Барнаульский молочный комбинат, компания «Агротрейд-Катунь» (Михайловский район) и «СМК» (Томская область) синхронно установили одинаковые цены на молоко.

Начиная с января 2020 года у данных компаний полностью отсутствовал «разбег» цен: до 1 апреля действовала цена в 21 рубль за литр.

Кроме того, с 16 апреля зафиксировано одномоментное снижение цен до 20 рублей за литр, с 1 мая — до 18 рублей, а с 16 мая цена установилась в размере 17 рублей за литр.

В управлении считают, что такое одновременное и единообразное установление цены незаконно, так как по предварительным оценкам свидетельствует о том, что компании отказались от самостоятельной политики формирования цен и принципов состязательности по установлению стоимости закупа молока.

У компаний запросили дополнительную документацию, чтобы подтвердить факт нарушений.

Напомним, владельцев личных подсобных хозяйств из 22 районов Алтайского края обратились в УФАС с жалобами на существенное снижение закупочных цен на сырое молоко.

По результатам мониторинга в трех районах региона — Алейском, Волчихинском и Третьяковском районах — также зафиксировано снижение цены, однако, признаков сговора либо согласованных действий, запрещённых антимонопольным законодательством, не установлено.

Продолжаются проверки рынка еще в 18 районах края.