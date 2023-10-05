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Жизнь

В Алтайском крае второклассник спас двоих детей от утопления

Инцидент произошел 29 сентября в Залесовском округе. Девятилетний мальчик спас двоих детей изводы, сообщает "Сельский новатор".

Утопающий.
Утопающий.
unsplash.com

Четырехлетний мальчик и его пятилетняя сестра хотели помыть руки в реке. Однако идя по крутому склону они не удержались и соскользнули.

Девочка успела ухватиться за куст и "спасатель" услышал крики помощи. Тогда он решил действовать быстро. Сначала спас малышку, а потом побежал за ее братом.

На тот момент он уже успел наглотаться воды и плыл по течению лицом вниз.

Второклассник ухватил ребенка за капюшон и потащил на берег. Тогда он уже был весь синий.

На крики прибежали взрослые и провели реанимационные действия. Ребенок снова задышал.

Жители отметили, что это не первый раз, когда на этом место кто-то тонет.

Ранее сообщалось, что молодой парень утонул в пруду в алтайском селе.

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