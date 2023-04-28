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Жизнь

В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим

В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим с 27 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. За нарушение правил режима будет положен штраф от 10 до 50 тыс. рублей. Подробнее — в материале altapress.ru.

Пожары
Пожары
ГУ МЧС по Алтайскому краю
1
Что такое противопожарный режим?

Особый противопожарный режим — это временное дополнительное требование пожарной безопасности.

«Цель режима — недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров», — сообщают в ведомстве.

2
Что запрещено делать?

В период действия противопожарного режима запрещено:

  • Посещать леса,
  • Использовать фейерверки,
  • Разводить костры
  • Использовать агрегаты, автомобили или иную моторную технику с неисправной выхлопной системой, которая может привести к возгоранию сухой травы.
Горит сухая трава.
Горит сухая трава.
ГУ МЧС по Алтайскому краю
3
Где запрещены пожароопасные работы?

Пожароопасные работы запрещено проводить в следующих местах:

  • В лесах,
  • На землях сельскохозяйственного назначения,
  • Особо охраняемых природных территорий,
  • Вдоль дорог,
  • В зонах рек и озер,
  • На территориях поселений, городских округов,
  • Садоводческих, огороднических и дачных объединений,
  • На предприятиях.
Огонь под Барнаулом.
Огонь под Барнаулом.
vk.com/barneos22
4
Какой штраф положен за нарушения?

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет 15−30 тыс. рублей для граждан, 30−50 тыс. для должностных лиц и 100−400 тыс. — для юрлиц.

Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период режима составляют 40−50 тыс. рублей для граждан, 60−90 тыс. для должностных лиц и 600 тыс. — 1 млн рублей для юрлиц.

Штраф за выжигание сухой травы, повлекшее за собой пожар — 40−50 тыс. рублей для гражданских лиц, 60−90 тыс. — для должностных лиц и 600 тыс. — 1 млн рублей для юрлиц.

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