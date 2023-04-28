Особый противопожарный режим — это временное дополнительное требование пожарной безопасности.
«Цель режима — недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров», — сообщают в ведомстве.
В период действия противопожарного режима запрещено:
- Посещать леса,
- Использовать фейерверки,
- Разводить костры
- Использовать агрегаты, автомобили или иную моторную технику с неисправной выхлопной системой, которая может привести к возгоранию сухой травы.
Пожароопасные работы запрещено проводить в следующих местах:
- В лесах,
- На землях сельскохозяйственного назначения,
- Особо охраняемых природных территорий,
- Вдоль дорог,
- В зонах рек и озер,
- На территориях поселений, городских округов,
- Садоводческих, огороднических и дачных объединений,
- На предприятиях.
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составляет 15−30 тыс. рублей для граждан, 30−50 тыс. для должностных лиц и 100−400 тыс. — для юрлиц.
Размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период режима составляют 40−50 тыс. рублей для граждан, 60−90 тыс. для должностных лиц и 600 тыс. — 1 млн рублей для юрлиц.
Штраф за выжигание сухой травы, повлекшее за собой пожар — 40−50 тыс. рублей для гражданских лиц, 60−90 тыс. — для должностных лиц и 600 тыс. — 1 млн рублей для юрлиц.