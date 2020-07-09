В Алтайском крае вводят режим ЧС

С 10 июля в почти шести десятках районов и двух городах Алтайского края введут режим ЧС из-за засухи, сообщили в пресс-службе правительства края.

Количество осадков, выпавших с начала апреля, находится в пределах от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Практически во всех районах зарегистрированы суховей, атмосферная и почвенная засуха.

По словам министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева, уже сейчас 44 района края подтвердили факт критического снижения урожайности на площади 750 тысяч гектаров. Из них в 21 районе посевы находятся в особенно неудовлетворительном состоянии.

«От засухи серьезно пострадали естественные сенокосы и посевы многолетних трав. Поэтому одна из серьезных проблем сегодня — обеспечение животноводства кормами», — заявил он.

Режим ЧС вводится в 59 районах и двух городских округах — Барнаул и Славгород.

Засуха. CC0

Губернатор Виктор Томенко отметил, что уже сейчас нужно провести официальную оценку потерь, которые несут аграрии, а также обеспечить взаимодействие с банками по предоставлению льготных кредитов и отсрочки платежей.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет свыше полумиллиарда рублей. Размер недополученного урожая (в ценах прошлого года) может составить порядка 7 млрд рублей.

Томенко обратится в правительство России с просьбой о возмещении убытков, которые понесли фермеры.

Такой засухи в регионе не было с 1997 года. Об этом на заседании КЧС сказал генеральный директор предприятия «Колос» Сергей Бенслер.