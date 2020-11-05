+226. В Алтайском крае за день умерло еще 11 ковидных пациентов

За день в Алтайском крае подтвердилось 226 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших за все время составляет уже более 20 тыс. человек. 11 пациентов за сутки скончалось, сообщили 5 ноября в оперативном штабе.

В тяжелом состоянии находятся 589 человек, из них 183 на аппаратах ИВЛ. Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 406 человек.

Кроме этого, 2 566 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также лечатся в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Более 5,5 тыс. человек без симптомов находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, почти 1,5 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией долечиваются в условиях стационара на дому.

Общее число заболевших составляет 20339 человек, выздоровели всего 17088 (+186 за сутки) человек.

За весь период умерло 831 (+11 за сутки) человек.



В резерве находятся 599 коек. Всего минздраву удалось развернуть 5 574 места для больных коронавирусом.

Новые случаи