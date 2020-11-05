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Жизнь

+226. В Алтайском крае за день умерло еще 11 ковидных пациентов

За день в Алтайском крае подтвердилось 226 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших за все время составляет уже более 20 тыс. человек. 11 пациентов за сутки скончалось, сообщили 5 ноября в оперативном штабе.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
altairegion22.ru

В тяжелом состоянии находятся 589 человек, из них 183 на аппаратах ИВЛ. Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 406 человек.

Кроме этого, 2 566 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также лечатся в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Более 5,5 тыс. человек без симптомов находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, почти 1,5 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией долечиваются в условиях стационара на дому.

Общее число заболевших составляет 20339 человек, выздоровели всего 17088 (+186 за сутки) человек.

За весь период умерло 831 (+11 за сутки) человек.

В резерве находятся 599 коек. Всего минздраву удалось развернуть 5 574 места для больных коронавирусом.

Новые случаи

  • Барнаул — 63,
  • Бийск — 21,
  • Рубцовск — 14,
  • Новоалтайск — 12,
  • Заринск — 10,
  • Первомайский район — 9,
  • Ребрихинский район — 7,
  • Алейск — 6,
  • Славгород, Павловский район — по 5 заболевших,
  • Залесовский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Солонешенский районы — по 3 заболевших,
  • Калманский, Косихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы — по 2 человека,
  • ЗАТО Сибирский, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский, Шелаболихинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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