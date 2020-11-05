+226. В Алтайском крае за день умерло еще 11 ковидных пациентов

В тяжелом состоянии находятся 589 человек, из них 183 на аппаратах ИВЛ. Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 406 человек.
Кроме этого, 2 566 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также лечатся в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.
Более 5,5 тыс. человек без симптомов находятся на амбулаторном наблюдении и лечении, почти 1,5 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией долечиваются в условиях стационара на дому.
Общее число заболевших составляет 20339 человек, выздоровели всего 17088 (+186 за сутки) человек.
За весь период умерло 831 (+11 за сутки) человек.
В резерве находятся 599 коек. Всего минздраву удалось развернуть 5 574 места для больных коронавирусом.
Новые случаи
- Барнаул — 63,
- Бийск — 21,
- Рубцовск — 14,
- Новоалтайск — 12,
- Заринск — 10,
- Первомайский район — 9,
- Ребрихинский район — 7,
- Алейск — 6,
- Славгород, Павловский район — по 5 заболевших,
- Залесовский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
- Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Солонешенский районы — по 3 заболевших,
- Калманский, Косихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы — по 2 человека,
- ЗАТО Сибирский, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский, Шелаболихинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.