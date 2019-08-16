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Жизнь

В Алтайском крае за миллион рублей снимут ролики о временах года

«Алтайтурцентр» разместил на госзакупках тендер на съемку видеороликов «Времена года в Алтайском крае». Цена контракта составляет 1 млн рублей. Всего планируют снять девять видео, в которых покажут регион в разные времена года.

Алтайский край. Ясная погода. Горы и равнины.
Алтайский край. Ясная погода. Горы и равнины.
altapress.ru

Как говорится в техзадании, четыре ролика будут по 15 минут, еще четыре — не более двух минут (анонсы длинных) и один на три минуты, который будет обобщать информацию и презентовать Алтайский край как место для круглогодичного отдыха.

Видео должны сформировать положительный образ края в федеральных и региональных СМИ, повысить «лояльность широкой общественности к туристскому бренду».

«Каждый видеофильм должен отражать природные объекты региона (горы, реки, водопады, озёра), места размещения, фрагменты крупных событийных мероприятий Алтайского края, различные активности, проводимые в любое время года, приоритетные инвестиционные проекты и объекты туристических кластеров», — отмечают в «Алтайтурцентре».

Деньги направят из краевого бюджета.

Снять видео необходимо до 20 декабря.

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