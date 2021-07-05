В Алтайском крае за сутки ковидом заразились 194 человека и 11 умерли

В Алтайском крае, по данным на 5 июля, зарегистрировали 194 новых случая заболевания коронавирусом и 11 смертей, сообщает региональный оперштаб.

На 5 июля всего в крае инфицированных — 55 376 (в том числе 3 739 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 331 пациент, из них за прошедшие сутки — 23.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 610 человек.

«Кроме этого, 620 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 504 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Тест на коронавирус. Pixabay.com

«Развернуто 3568 коек, к кислороду имеют подключение 2684, с ИВЛ — 257. Резервных коек: 3568 — 2610 — 620 = 338», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 415, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 158.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 498 человек: из них 11 — за прошедшие сутки (10 из-за COVID-19). Всего от коронавируса скончались 2 497 человек (по иным причинам смерти — 992).

На коронавирус обследовали 1 594 303 человека. На 5 июля прививается 359 487 человек: 93 332 — получили первую прививку, 266 155 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее алтайский врач объяснил необходимость прививать детей от коронавируса.