5 июля 32°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

В Алтайском крае за сутки ковидом заразились 194 человека и 11 умерли

В Алтайском крае, по данным на 5 июля, зарегистрировали 194 новых случая заболевания коронавирусом и 11 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

На 5 июля всего в крае инфицированных — 55 376 (в том числе 3 739 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 331 пациент, из них за прошедшие сутки — 23.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 610 человек.

«Кроме этого, 620 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 504 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

«Развернуто 3568 коек, к кислороду имеют подключение 2684, с ИВЛ — 257. Резервных коек: 3568 — 2610 — 620 = 338», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 415, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 158.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 498 человек: из них 11 — за прошедшие сутки (10 из-за COVID-19). Всего от коронавируса скончались 2 497 человек (по иным причинам смерти — 992).

На коронавирус обследовали 1 594 303 человека. На 5 июля прививается 359 487 человек: 93 332 — получили первую прививку, 266 155 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее алтайский врач объяснил необходимость прививать детей от коронавируса.

Из новых 194 заболевших по данным на 5 июля:

  • Барнаул — 82,
  • Бийск — 28,
  • Рубцовск — 9,
  • Камень-на-Оби — 8,
  • Новоалтайск и Славгород — по 7,
  • Заринск — 5,
  • Ключевский и Крутихинский районы — по 4,
  • Бийский, Кулундинский, Тюменцевский, Павловский и Шелаболихинский районы — по 3,
  • Благовещенский, Михайловский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный и Шипуновский районы — по 2,
  • Ельцовский, Залесовский, Каменский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Тогульский, Топчихинский и Усть-Калманский районы — по 1.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость