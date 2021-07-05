В Алтайском крае за сутки ковидом заразились 194 человека и 11 умерли

На 5 июля всего в крае инфицированных — 55 376 (в том числе 3 739 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 331 пациент, из них за прошедшие сутки — 23.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 610 человек.
«Кроме этого, 620 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 504 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 3568 коек, к кислороду имеют подключение 2684, с ИВЛ — 257. Резервных коек: 3568 — 2610 — 620 = 338», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 415, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 158.
За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 498 человек: из них 11 — за прошедшие сутки (10 из-за COVID-19). Всего от коронавируса скончались 2 497 человек (по иным причинам смерти — 992).
На коронавирус обследовали 1 594 303 человека. На 5 июля прививается 359 487 человек: 93 332 — получили первую прививку, 266 155 — получили две прививки (полностью вакцинированы).
Ранее алтайский врач объяснил необходимость прививать детей от коронавируса.
Из новых 194 заболевших по данным на 5 июля:
- Барнаул — 82,
- Бийск — 28,
- Рубцовск — 9,
- Камень-на-Оби — 8,
- Новоалтайск и Славгород — по 7,
- Заринск — 5,
- Ключевский и Крутихинский районы — по 4,
- Бийский, Кулундинский, Тюменцевский, Павловский и Шелаболихинский районы — по 3,
- Благовещенский, Михайловский, Табунский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный и Шипуновский районы — по 2,
- Ельцовский, Залесовский, Каменский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Тогульский, Топчихинский и Усть-Калманский районы — по 1.