В Алтайском крае за сутки умерло 13 пациентов с ковидом

За прошедшие сутки в крае подтвердилось 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 243 пациента,.
В госпиталях в тяжелом состоянии находятся 472 человека, 146 из них на аппаратах ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом лечатся 2 186 человек и 1 136 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 31 194 человека. Выздоровели всего 27 493 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 63,
- Рубцовск — 22,
- Бийск — 20,
- Заринск — 14,
- Славгород — 7,
- Кулундинский район — 6,
- Алейск, Каменский, Новичихинский, Первомайский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
- Мамонтовский, Тогульский районы — по 4 заболевших,
- Яровое, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Тюменцевский районы — по 3 заболевших,
- Заринский, Курьинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Угловский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
На коронавирусную инфекцию в крае обследовали 924 741 человек.