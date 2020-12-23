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Жизнь

В Алтайском крае за сутки умерло 13 пациентов с ковидом

Еще 13 пациентов ковидных госпиталей в Алтайском крае не удалось спасти в минувшие сутки. Общее число умерших с подтвержденным COVID-19 составило 1 426 человек, сообщили 23 декабря в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

За прошедшие сутки в крае подтвердилось 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 243 пациента,.

В госпиталях в тяжелом состоянии находятся 472 человека, 146 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом лечатся 2 186 человек и 1 136 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 31 194 человека. Выздоровели всего 27 493 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 63,
  • Рубцовск — 22,
  • Бийск — 20,
  • Заринск — 14,
  • Славгород — 7,
  • Кулундинский район — 6,
  • Алейск, Каменский, Новичихинский, Первомайский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
  • Мамонтовский, Тогульский районы — по 4 заболевших,
  • Яровое, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Тюменцевский районы — по 3 заболевших,
  • Заринский, Курьинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Угловский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

На коронавирусную инфекцию в крае обследовали 924 741 человек.

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