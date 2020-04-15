В Алтайском крае за сутки выявили 11 новых случаев Covid-19

Впервые выявили инфицированных в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. До трех человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах.
Общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек.
Общая география распространения коронавируса на сегодня выглядит так:
- 34 человека — жители Барнаула,
- по трое в Павловском и Крутихинском районах,
- по двое в Первомайском и Советском районах,
- по одному в Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске.
Вылечились три человека.
Всего на 15 апреля в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 11 024 человека, продолжают находиться под меднаблюдением — 774 человека.
В обсерваторе Первомайского района разместили пять человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы.