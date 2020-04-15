В Алтайском крае за сутки выявили 11 новых случаев Covid-19

В Алтайском крае подтвердились еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил краевой оперштаб 15 апреля.

Впервые выявили инфицированных в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. До трех человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах.

Общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 48 человек.

Общая география распространения коронавируса на сегодня выглядит так:

34 человека — жители Барнаула,

по трое в Павловском и Крутихинском районах,

по двое в Первомайском и Советском районах,

по одному в Бийске , Заринске , Рубцовске , Новоалтайске.

Вылечились три человека.

Всего на 15 апреля в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 11 024 человека, продолжают находиться под меднаблюдением — 774 человека.

В обсерваторе Первомайского района разместили пять человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы.