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Жизнь

В Алтайском крае заболело коронавирусом и выздоровело по 224 человека

За сутки в Алтайском крае подтвердили 224 новых случая заболевания COVID-19, столько же человек вылечились. 12 пациентов скончались, сообщили 30 ноября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 622 пациента, 155 из них на аппаратах ИВЛ. Всего в больницах с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 385 человек и 1 449 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

В резерве остаются 1 761 койка.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 129 человек, выздоровели всего 22 582 человека. Умерло 1 114 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 62,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 15,
  • Новоалтайск — 10,
  • Заринск — 8,
  • Тальменский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Родинский районы — по 4 заболевших,
  • Славгород, Баевский, Ключевской, Михайловский, Первомайский, Троицкий, Угловский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский район, Тогульский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
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