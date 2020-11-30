В Алтайском крае заболело коронавирусом и выздоровело по 224 человека

В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 622 пациента, 155 из них на аппаратах ИВЛ. Всего в больницах с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 385 человек и 1 449 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
В резерве остаются 1 761 койка.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 129 человек, выздоровели всего 22 582 человека. Умерло 1 114 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 62,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 15,
- Новоалтайск — 10,
- Заринск — 8,
- Тальменский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Родинский районы — по 4 заболевших,
- Славгород, Баевский, Ключевской, Михайловский, Первомайский, Троицкий, Угловский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский район, Тогульский, Хабарский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Алтайский, Бурлинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.