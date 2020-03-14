В Алтайском крае заболевших коронавирусом нет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздно вечером 13 марта провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за проникновением и распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт правительства.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко рассказала, что в крае не зарегистрировано ни одного случая заболеванием коронавирусной инфекцией. Тогда как в целом по стране таких случаев на утро 14 марта уже было 45.

Тем не менее, Виктор Томенко призвал участников штаба не расслабляться, а принять все необходимые меры профилактики. Кратко они звучат так: