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Жизнь

В Алтайском крае заболевших коронавирусом нет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздно вечером 13 марта провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за проникновением и распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт правительства.

Швеи предприятия "Алтаймедтехника" шьют "экономичные" маски от гриппа.
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Олег Богданов

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко рассказала, что в крае не зарегистрировано ни одного случая заболеванием коронавирусной инфекцией. Тогда как в целом по стране таких случаев на утро 14 марта уже было 45.

Тем не менее, Виктор Томенко призвал участников штаба не расслабляться, а принять все необходимые меры профилактики. Кратко они звучат так:

  1. На всех пунктах пропуска в регион (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, основные автомагистрали) должен быть установлен санитарно-карантинный контроль за прибывающими в регион людьми.
  2. Медицинским учреждениям разработать алгоритм действий на случай проникновения в край коронавируса. Все медицинские учреждения должны быть обеспечены необходимым количеством оборудования, средствами индивидуальной защиты и медицинскими препаратами.
  3. Продолжить медицинское наблюдение за жителями края, прибывшими из стран, охваченных коронавирусом. В настоящее время под наблюдением находятся 220 человек.
  4. Транспортным компаниям постоянно проводить дезинфекцию своих автобусов. Руководителям вокзалов не допускать массового скопления людей.
  5. Подготовить документ об ограничении проведения в Алтайском крае массовых мероприятий. В ближайшее время его подпишет губернатор.
  6. Проводить разъяснительную работу с населением о необходимости воздержаться от зарубежных поездок на неопределенный срок. А также соблюдать меры профилактики и гигиены.
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