Гринпис предложил Алтайскому краю план спасения заброшенных земель

Алтайский край стал восьмым регионом в России по площади пустующих сельхозземель. Это следует из рейтинга Гринпис. Экологи предлагают занять площади лесом и показывают, какую это принесет пользу в перспективе.

Всего в регионе заброшено 16% земель сельхозназначения (от всей площади региона) — это 2,7 млн га, посчитали в Гринпис.

Если эти земли использовать для интенсивного выращивания лесов, то в перспективе это даст 2 780 постоянных рабочих мест в сельской местности, уверяют экологи.

Также это принесет около 8,7 млн кубометров древесины в год (по данным за 2017 год в крае заготовлено 2,7 млн кубометров).

Лесовыращивание на этих землях обеспечит 325,15% от современных объёмов заготовки древесины в регионе и позволит сохранить от вырубки около 5,2 млн га диких лесов России.

Первая в рейтинге Башкирия — 4,2 млн га пустующих земель, или 30% региона

С 1 июля на сельскохозяйственных землях могут располагаться леса. Но особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства таких лесов должно определить правительство, пишут «Ведомости».

Председатель комитета по природным ресурсам Госдумы Николай Николаев считает, что пустующие земли не нужно засаживать лесом. Это стратегический запас страны, ресурс для производства продовольствия, поэтому эти земли нужно вовлечь в производство сельхозпродукции, считает он.