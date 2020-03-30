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30 марта
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Жизнь

Это не фейк. В Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

29 марта в Алтайском крае зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике. Десять дней она находилась дома в режиме самоизоляции. Однако лабораторное исследование анализов в новосибирском «Векторе» подтвердило худшее.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Об этом сообщил 29 марта официальный штаб по коронавирусу в Алтайском крае в своем телеграм-канале. Губернатор Виктор Томенко проинформирован о случившемся.

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение барнаульской городской больницы № 5.

«Пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Клинических симптомов заболевания у нее нет. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Изолирован и муж заболевшей. Его анализы проверяют в «Векторе», — сообщили в штабе.

Напомним, еще одна жительница Алтая заразилась новой коронавирусной инфекцией, отдыхая на юго-востоке Таиланда, сообщает блог «Паттайя от, А до Я» в Facebook. Сейчас женщина находится в госпитале в городе Паттайя.

По данным на конец воскресенья 29 марта, общее число случаев заболевания в России выросло до 1534. Также за прошедшие сутки от коронавируса в России умерли 4 человека, общее число смертей выросло до 8.

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