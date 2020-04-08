Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 апреля -1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае зафиксированы еще 6 случаев заражения коронавирусом

Информацию о новых зараженных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае распространил вечером 7 апреля оперативный штаб. Анализы подтверждены в новосибирском центре «Вектор»

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Как сообщили в оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, в пяти случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, еще один случай — у больного внебольничной пневмонией. Среди заболевших есть и шестилетний ребёнок.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 18 человек. Один пациент, из ранее поступивших, пожилой человек продолжает находиться в тяжёлом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Все инфицированные являются жителями Барнаула.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания.

На 7 апреля в Алтайском крае обследовано 5826 человек. В сутки лабораториями проводится до 800 исследований.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1547 человек (в том числе, 9 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 3500 человек.

Оперативный штаб региона ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость