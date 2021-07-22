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Жизнь

Каррр-отнуло. В Алтайском крае загорелась ворона и подожгла собой лес

Ворона подожгла собой траву в Ракитовском лесничестве в Алтайском крае. Об инциденте, произошедшем в начале июля, стало известно сейчас.

Серая ворона.
Серая ворона.
Открытые источники.

После поступления сигнала о дыме на место выехали пожарные и быстро ликвидировали возгорание. После этого полицейские вместе с дознавателем пытались выяснить причину пожара и наткнулись на странную находку.

Под опорой линии электропередачи лежали разбитый изолятор и обугленные останки вороны. Об этом пресс-служба регионального Минприроды рассказала «Комсомольской Правде».

Эксперты установили, что птица привела к замыканию между проводом и опорой, загорелась и упала на сухую траву.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Ракитовского лесничества ликвидировали 13 возгораний на общей площади более 12 га. Самая распространенная причина — молнии.

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