В Алтайском крае заключенный из «одиночки» объявил голодовку

Заключенный рубцовской колонии ИК-5 Александр Рише, о котором ранее рассказывал altapress, объявил голодовку. Она началась еще 13 ноября. Об этом сообщила адвокат осужденного Елена Фогель.

В своем заявлении на имя начальника УФСИН по Алтайскому краю Валерия Усачева осужденный Рише говорит о причинах такого отчаянного шага.

Среди них — длительное содержание в одиночной камере (с 2018 года), постоянное наложение дисциплинарных взысканий, непредоставлние ему положенной продуктовой передачи, непредоставление возможности совершать телефонные звонки родственникам и т.д.

Голодовка объявлена бессрочно, по заявлению Рише, также в связи с неправильным расчетом даты его освобождения от наказания.

Адвокат Елена Фогель подчеркивает, что Европейский Суд по правам человека считает, что максимальное дисциплинарное наказание осужденного не должно превышать 14 дней пребывания в штрафном изоляторе. Однако на Рише в одиночной камере взыскания накладываются одно за другим.

Соответствующая апелляционная жалоба была направлена Еленой Фогель в судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда.