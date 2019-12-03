В Алтайском крае закончили работу над научно-популярным фильмом о ленточных борах

При научной поддержке Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск, Новосибирск), Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург) вышел в свет научно-популярный фильм о ленточных борах Алтайского края.

Главный вопрос: нужно ли вести хозяйственную деятельность в уникальных лесах? В качестве экспертов выступили ведущие ученые-лесоводы страны. По их мнению, большая проблема заключается в том, что лесная отрасль стала зависима от мнения общественности, что часто приводит к катастрофическим последствиям.

В качестве примера главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, доктор географических наук, Заслуженный лесовод РФ Виктор Нефедьев (г. Москва) приводит Московскую область, которая уже пережила похожий «сценарий», что сегодня присутствует в Алтайском крае. «Закрытые» под давлением общественности от научно-обоснованной хозяйственной деятельности ельники погибли, потребовались миллиарды рублей бюджетных средств на устранение последствий. «Я вам гарантирую, пройдет какой-нибудь ураган, вы здесь будете иметь ленточные ветровалы шириной 10 км и длиной по 100−150 км», — говорит Нефедьев о ситуации в Алтайском крае.

Одна из главных проблем, на которую не хотят обращать внимания ни местные власти, ни региональная наука, ни общественность, — это стремительное старение ленточных боров. По многим лесничествам молодых лесов — менее 10%. В таких условия не понятно, откуда возьмутся новые леса, которые как раз и достанутся нашим внукам? Сохранять старовозрастные насаждения, которые уже не выполняют экологических функций, — настоящая утопия, считают эксперты.

Александр Шишикин,

заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН Красноярск , доктор биологических наук ( г. Красноярск):

«Зеленые» говорят: надо охранять старовозрастные леса. Да это же глупость. Старовозрастные леса — самые бедные. Где формируются редкие виды? В редких биотопах. Они как появляются? В результате той же гари, той же вырубки. Уникальные биотопы дают возможность жить редким видам. Если мы сделаем все леса старовозрастными, они все равно сгорят.

Подчеркнем, фильм — первая серьезная попытка осмыслить ситуацию с ленточными борами именно с научной и исторической точек зрения. Идея снять фильм родилась на научной конференции в Новосибирске, которая прошла в феврале на базе Института леса СО РАН. Тогда представители науки сошлись во мнении (есть резолюция), что стратегия ведения хозяйственной деятельности в ленточных борах правильная. Тем не менее, нужны корректировки с учетом возраста насаждений, а также новые правила работы, отличающиеся от всероссийских нормативов и применимые только к уникальным сосновым лесам.

Отметим, что в последние годы о ленточных борах сложилось много мифов, в частности об их бесконтрольной вырубке. Однако такая информация прямо противоречит настоящему положению дел и состоянию ленточных боров, площадь которых благодаря грамотной работе лесоводов ежегодно увеличивается.