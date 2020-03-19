В Алтайском крае закрылись суды

Алтайский краевой суд сообщил , что в целях профилактики распространения коронавируса временно приостановили прием граждан в судах. Рассматривать дела будут по видеосвязи.

Подавать документы теперь нужно только через электронные интернет-приемные судов или по почте России, дела предписано рассматривать по видеосвязи.

Ограничения будут действовать с 19 марта по 10 апреля включительно.

Есть исключения. В судах продолжат рассматривать только категории дел безотлагательного характера (например, об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц), а также дела в порядке приказного, упрощенного производства.

Всем работникам судов и судьям при признаках заболевания необходимо будет самоизолироваться.

Также об ограничениях сообщили в УФСИН по Алтайскому краю.

С 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН и следственных изоляторах запретили длительные и краткосрочные свидания.

Также в учреждения категорически запретили пускать посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.