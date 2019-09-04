В Алтайском крае закрылось более 4500 компаний: чей бизнес может стать следующим?

На Алтае продолжает исчезать бизнес. Об этом говорят данные ФНС: за период с 1 января по 1 августа 2019 года в Алтайском крае было открыто 2437 новых юридических лиц, а прекратило существование — 4505. Разница почти в два раза.

Попробуем разобраться, почему бизнес в 2019 году оказался на грани пропасти.

1.Бизнесмены не справляются с высокой налоговой нагрузкой. Чтобы заплатить сотруднику «чистыми» 100 рублей, бизнесмену на «классике» нужно отдать 73 рубля в бюджет. В эти 73 входят: НДФЛ 13%, страховые взносы 30% и НДС 20%. Дополнительно в бюджет нужно заплатить налог на прибыль, отраслевые налоги и сборы и т.д.

2. «Обнал» больше не спасает от высоких налогов. Комиссия за «обнал» стала доходить до 20%, что делает его не только опасным, но и не выгодным. К тому же, налоговая с легкостью отслеживает любые «серые» схемы с помощью АСК НДС-2, онлайн-касс и банковского контроля.

3. Наказание за неуплату налогов — доначисления и риск потерять бизнес. «Средний чек» выездной налоговой проверки по Алтайскому краю в 2019 году — более 6,5 млн руб. Если нет денег на счетах — будут взыскиваться активы. Если и активов не хватает, бизнес рискует обанкротиться, тогда собственнику или руководителю придется платить по долгам компании из своего кармана.

4. В планах ФНС — сделать налоговое администрирование еще жестче. Так, Верховный Суд РФ, по сути, отменил сроки давности по налоговым преступлениям, теперь бизнесменов могут привлечь к ответственности за грехи десятилетней давности.

Как же выжить бизнесу в условиях тотальной прозрачности налогового контроля, когда все привычные «серые» методы экономии на налогах перекрыты? Как вести бизнес и не разориться?

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