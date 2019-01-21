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Жизнь
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В Алтайском крае заметно похолодает

В Алтайском крае на неделе с 22 по 24 января похолодает. Так в ночь на 24 января местами в восточных районах будет −20…−25 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Зима. Много снега.
Зима. Много снега.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 22 января:

ночью:

  • -4,-9 градусов, местами в западных районах до -15 градусов,

  • на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, в южных районах до 17−22 м/с.

днем:

  • -1,-6 градусов, в западных районах -7,-12 градусов,

  • на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 января:

ночью:

  • -11,-16 градусов, местами в западных районах -17,-22 градуса,

  • местами в восточных и предгорных районах снег, на дорогах гололедица,

  • ветер восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • -5,-10 градусов,

  • преимущественно без осадков, на дорогах гололедица,

  • ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 января:

ночью:

  • -13,-18 градусов, местами в восточных районах -20,-25 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица.

днем

  • -7,-12 градусов, в предгорьях до -2 градусов,

  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,

  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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