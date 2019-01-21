В Алтайском крае заметно похолодает

Погода в Алтайском крае 22 января:
ночью:
-
-4,-9 градусов, местами в западных районах до -15 градусов,
-
на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с, в южных районах до 17−22 м/с.
днем:
-
-1,-6 градусов, в западных районах -7,-12 градусов,
-
на большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 23 января:
ночью:
-
-11,-16 градусов, местами в западных районах -17,-22 градуса,
-
местами в восточных и предгорных районах снег, на дорогах гололедица,
-
ветер восточный, 3−8 м/с.
днем:
-
-5,-10 градусов,
-
преимущественно без осадков, на дорогах гололедица,
-
ветер восточный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 января:
ночью:
-
-13,-18 градусов, местами в восточных районах -20,-25 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица.
днем
-
-7,-12 градусов, в предгорьях до -2 градусов,
-
в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
-
ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.