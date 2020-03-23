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Жизнь

В Алтайском крае заработала «горячая линия» по поводу завышения цен на продукты и лекарства

В прокуратуре Алтайского края открыли «горячую линию», куда можно пожаловаться на необоснованное завышение цен на товары, сообщили в ведомстве.

В аптеке.
В аптеке.
Олег Богданов

Рассказать о резком подорожании продуктов, лекарств, а также других предметов первой необходимости можно в прокуратуру района или города по месту нахождения торговой точки.

В рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 222−015 в прокуратуру края, в выходные и праздничные дни дежурному прокурору — 8−903−947−61−57.

Также напомним, что в Алтайском крае работают «горячие линии» для граждан, вернувшихся из зарубежных стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66−54−27 — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу — с 09:00 до 12:45.

Перерыв на обед с 12:45 до 13:15. В выходные дни звонки принимают по телефону (3852) 24−32−51 с 09:00 до 15:00.

Телефоны горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50−30−47, (3852) 50−30−49 — с понедельника по четверг с 08:00 до 17:30, перерыв на обед с 12:45 минут до 13:33.

В выходные дни можно обратиться по телефону (3852) 50−30−43 с 08:00 до 20:00.

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