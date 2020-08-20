В Алтайском крае заработают бассейны, но не для всех

Заниматься в бассейнах смогут только спортсмены, входящие в состав сборных Алтайского края, а также те, кто проходит спортивную подготовку в группах совершенствования и высшего мастерства.
«Бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий: например, загруженность спортивного объекта не может превышать 25% от его пропускной способности, спортсмены смогут тренироваться из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна», — говорится в сообщении властей.
Откроются только те объекты, которые выполнят все предписания и получат паспорта готовности.
Спортивные и физкультурные мероприятия тоже разрешаются, но только без зрителей.
Также новая редакция документа предписывает продлить до 3 октября режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
В указе есть рекомендации по дезинфекции помещений, в которых находились больные COVID-19. После госпитализации пациентов или при выздоровлении после лечения на дому обработка жилых помещений должна проводить специализированная организация или хозяева дома должны делать это самостоятельно с применением дезинфицирующих средств.
Местным властям рекомендовали проводить дезинфекцию подъездов, в которых живут заболевшие COVID-19.