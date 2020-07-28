В Алтайском крае 77% зараженных коронавирусом победили заразу

Данные по выздоровевшим от COVID-19 в Сибирском федеральном округе (СФО) за неделю с 22 по 28 июля подготовил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
На 28 июля в Алтайском крае побороли заразу 6 779 (77%) человек из 8 786 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Число выздоровевших по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 738 человек — коэффициент выздоровления за неделю составил 77% (увеличение на 12%).
Для сравнения: за минувшую неделю коэффициент увеличился всего на 1%, а еще неделей ранее — снизился на 8%.
На 27 июля Алтайский край сохранил 4-ю строчку рейтинга регионов СФО с наибольшей долей выздоровевших.
Красноярский край, где выздоровели 90% пациентов, опередил Хакасию (84%) и занял первую строчку. Третье место за Новосибирской областью (78%).
На последней строчке рейтинга — Иркутская область, которая увеличила индекс выздоровевших от коронавируса за неделю на 5% - до 61%. При этом по абсолютному показателю количества людей, победивших COVID-19, регион находится на втором месте после Красноярского края (90%).
В регионах Сибири за весь период вылечились от коронавируса 48 958 человек (72%) — это выше показателя минувшей недели (65%) и чуть ниже среднероссийского (74%)