В Алтайском крае 77% зараженных коронавирусом победили заразу

Алтайский край занял четвертое место среди регионов Сибири по числу выздоровевших от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.

Данные по выздоровевшим от COVID-19 в Сибирском федеральном округе (СФО) за неделю с 22 по 28 июля подготовил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На 28 июля в Алтайском крае побороли заразу 6 779 (77%) человек из 8 786 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Число выздоровевших по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 738 человек — коэффициент выздоровления за неделю составил 77% (увеличение на 12%).

Для сравнения: за минувшую неделю коэффициент увеличился всего на 1%, а еще неделей ранее — снизился на 8%.

Статистика по коронавирусу в СФО на 28 июля. t.me/COVID2019_altairegion.

На 27 июля Алтайский край сохранил 4-ю строчку рейтинга регионов СФО с наибольшей долей выздоровевших.

Красноярский край, где выздоровели 90% пациентов, опередил Хакасию (84%) и занял первую строчку. Третье место за Новосибирской областью (78%).

На последней строчке рейтинга — Иркутская область, которая увеличила индекс выздоровевших от коронавируса за неделю на 5% - до 61%. При этом по абсолютному показателю количества людей, победивших COVID-19, регион находится на втором месте после Красноярского края (90%).

В регионах Сибири за весь период вылечились от коронавируса 48 958 человек (72%) — это выше показателя минувшей недели (65%) и чуть ниже среднероссийского (74%)