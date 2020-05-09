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Жизнь

В Алтайском крае зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19

Общее число заболевших составляет 641 человек, в их числе 67 детей, сообщает оперативный штаб региона по пртиводействию коронавирусной инфекции.

16 добровольцев приняли участие в фотосессии масок и платков. Каждый получил в подарок маску.
16 добровольцев приняли участие в фотосессии масок и платков. Каждый получил в подарок маску.
Фонд «Облака»

Общее число заболевших на сегодня составляет 641 человек, из них 67 детей. Выписано — 176 человек, за прошедшие сутки — 11. Среди новых заболевших — жители Барнаула — 14 человек, Павловского района — 2, Рубцовска — 1, Немецкого национального района — 1, Тальменского района — 1, Благовещенского района — 1.

Специалистами Роспотребнадзора устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

За весь период в регионе обследовано 40906 человек. По данным на 9 мая под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5777 человек (в том числе 15 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 9606 человек.

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