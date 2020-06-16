В Алтайском крае завершилась реализация масштабного гуманитарного проекта #Учимся дома

В рамках этой программы только бесплатные консультации по подготовке к ЕГЭ получили почти 3000 выпускников, еще около 4000 жителей региона побывали на видеолекциях по отдельным предметам школьной программы.

#Учимся дома — это уникальная для нашего региона программа Алтайского филиала РАНХиГС, направленная на научно-методическую поддержку системы общего образования в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Проект включает в себя мероприятия по поддержке выпускников средней школы, педагогов и родителей при организации самоподготовки к государственной итоговой аттестации, психологическое сопровождение работы школьной психологической службы, а также консультационно-экспертную поддержку управленцев системы образования.

В Алтайском крае проект был реализован с апреля по май 2020 года. В рамках обучающего модуля только бесплатные консультации по подготовке к ЕГЭ по математике, обществознанию, русскому языку, биологии получили почти 3000 выпускников. Около 4000 школьников, учителей, студентов колледжей побывали на видеолекциях по истории и отдельным разделам обществознания. Кстати, познакомиться с материалами предметных консультаций можно и сейчас. Они доступны на странице проекта.

Особое внимание в рамках программы было отведено психологическому и юридическому консультированию. На горячую линию по вопросам реализации трудовых прав и обязанностей в условиях самоизоляции поступило более 30 звонков.

Кроме того, студенты-психологи старших курсов, используя технологию «равный равному», активно работали со школьниками по развитию эмоционального интеллекта. Эти семинары студентов оказались очень востребованными, так как в условиях самоизоляции детям было важно получить такую поддержку.

У специалистов системы образования интерес вызвали мероприятия управленческого блока. Пять онлайн-заседаний Клуба руководителей образовательных организаций посетили около 300 участников из Алтайского края, Новосибирской, Томской, Липецкой областей. А экспертами на встречах были лучшие преподаватели академии, руководители и специалисты регионального министерства образования и науки, Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, руководители образовательных организаций Барнаула, Москвы, Липецка. Именно такой широкий круг экспертов позволил обсудить ряд важных для руководителей тем: организацию дистанционного обучения, изменения трудового законодательства, специфику деятельности образовательной организации в медиапространстве.

Ольга Бутенко,

директор Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС:

Подводя итоги реализации проекта, можно сказать, что в условиях режима самоизоляции и перехода на дистанционное обучение наш проект стал значимой поддержкой для всех участников образовательного процесса и внес значимый вклад в адаптацию системы образования к новым условиям.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС