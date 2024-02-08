В Алтайском крае женщина получила условный срок из-за рыбы

В Крутихинском районе женщина выловила сибирского осетра почти на полмиллиона рублей.

Региональная пресс-служба судов сообщает, что женщина во время рыбалки на Новосибирском водохранилище с помощью самодельной донной снасти выловила одного сибирского осетра, который занесен в Красную книгу РФ.

Таким образом она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. По данному делу представителем потерпевшего был заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в размере более 480 тысяч рублей.

Во время судебного заседания женщина в содеянном раскаялась, свою вину признала. Но ей не получилось избежать наказания.

Теперь женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что рыбака унесло течением Енисея на льдине.

Самое важное - в нашем Telegram-канале